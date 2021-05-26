Всего на турнире Валерия Лобановского планировалось участие четырех команд. Но молодежная сборная Туниса не смогла прибыть в Киев из-за коронавирусных проблем. Поэтому на турнире сыграют только три команды – Украины, Азербайджана и Узбекистана по круговой системе.

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Именно против сверстников из Азербайджана выпало сыграть в дебютном матче украинцам. И дебют встречи лучше провели именно гости, создав несколько моментов, чтобы отличиться. Гол же удалось забить на 17-й минуте. После подачи со штрафного Гурбанли сумел в падении пробить в противоход вратарю.

Украинцы могли сравнять счет еще в первом тайме. После прострела Мудрика удар не удался у Очеретько – мяч слетел с ноги. Но отлетел к Супряге, которому надо было прицельно пробить по воротам – выше. Сикан тоже не сумел забить впоследствии, пробив очень слабо.

И настоящим транжирой моментов в этом матче стал Ванат. Он вышел на замену сразу после перерыва. И до конца матча имел возможность не просто сравнять счет, а сделать его разгромным в пользу Украины. Лишь за последние десять минут матча он трижды не сумел переиграть вратаря азербайджанцев.

Украина U-21 – Азербайджан U-21 0:1

Гол: Гурбанли, 17

Кроме поражения в этом матче, сборная Украины понесла еще и потери – Очеретько. Он покинул поле с помощью медиков. Вероятно, у него перелом ноги.

Видеообзор матча Украина U-21 – Азербайджан U-21

Следующий матч молодежная сборная Украины проведет 28 мая против своих сверстников из Узбекистана.