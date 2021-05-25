Признание Малиновского, Рамос пропустит Евро-2020: топ-новости спорта 24 мая

В понедельник, 24 мая, произошло немало событий в мире спорта. О главных читайте в дайджесте Спорт24.

Малиновский – лучший ассистент Серии А

Завершился сезон 2020/2021 в Серии А. Аталанта получила бронзу итальянского чемпионата. Украинец Руслан Малиновский стал одним из лидеров команды.

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Атакующий полузащитник сыграл в футболке бергамивцив 43 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 11 ассистов. Футболист сборной Украины стал лучшим ассистентом Серии А.

Его главные конкуренты остановились на отметке в 10 результативных передач. Среди них можно выделить бывшего игрока Шахтера Генриха Мхитаряна (Рома) и одноклубника украинца Дувана Сапату.

Вероятные соперники Динамо в Лиге чемпионов

Малиновскому не засчитали один результативный пас в матче против Беневенто, когда отличился Луис Муриель. Хотя специализированный портал Transfermarkt добавил этот ассист в актив украинской легионера.

На групповой стадии Лиги чемпионов сыграют 32 команды. 26 команд получают путевки в этот турнир автоматически. Среди этих счастливчиков оказалось и киевское Динамо.

Англия Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси

Испания: Атлетико, Реал, Барселона, Севилья

Германия: Бавария, РБ Лейпциг, Боруссия (Дортмунд), Вольфсбург

Италия: Интер, Милан, Аталанта, Ювентус

Франция: Лилль, ПСЖ

Португалия: Спортинг, Порту

Россия: Зенит

Бельгия: Брюгге

Украина Динамо

Нидерланды: Аякс

Турция: Бешикташ

Если в финале Лиги Европы Манчестер Юнайтед – Вильярреал победит испанский клуб, то он сыграет в Лиге чемпионов. Если же торжествует МЮ, то место в группе получит Монако, которое финишировало третьим в чемпионате Франции. Ведь "красные дьяволы" уже и так получил путевку в ЛЧ.

Обновленный рейтинг WTA

На прошлой неделе теннисистки сыграли два турнира категории WTA 250 в итальянской Парме и сербском Белграде. Девушки изменили свои позиции в рейтинге WTA.

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Элина Свитолина сохранила 6-ю позицию. Немного свои позиции ухудшили Даяна Ястремская и Марта Костюк. Отстраненная от соревнований Даяна опустилась на 4 ступеньки. Теперь 21-летняя одесситка занимает 37 место. Марта же не участвовала в этих турнирах. 18-летняя теннисистка в последний раз выходила на корт еще в Риме, где вылетела в 1/32 финала. Сейчас Костюк в рейтинге WTA стала ниже на одно место – 81 позиция.

Три украинки в топ-150 улучшили свои позиции ровно на одно место. Катарина Завацкая – 129, Ангелина Калинина – 139, Леся Цуренко – 140. Екатерина Козлова осталась на 159 позиции.

Козлова пятый год подряд сыграет в основной сетке Ролан Гаррос. Все благодаря отказу бельгийской теннисистки Кирстен Флипкенс. Причиной такого решения спортсменки стала травма лодыжки.

Флипкенс. Причиной такого решения спортсменки стала травма лодыжки. Для украинки выступление будет пятым подряд. До этого Козлова в 2018 и 2019 годах доходила до второго круга соревнований, такие результаты являются лучшими для Екатерины.

Рамос не сыграет на Евро-2020

Тренерский штаб сборной Испании объявил заявку команды на чемпионат Европы-2020. Не нашлось места для лидера защиты Серхио Рамоса. Также вне списка оказался еще один защитник Реала Дани Карвахаль.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объяснил это тем, что оба игрока были травмированы и не восстановились до начала Евро-2020.

Заявка Австрии на чемпионат Европы-2020

Сборная Австрии решила воспользоваться возможностью и заявить на турнир всех 26 игроков. Но только двое из них представляют национальное первенство – вратарь Александр Шлагер из ЛАСКа и защитник Андреас Ульмер из Ред Булл Зальцбург. А почти все остальные выступают в немецкой Бундеслиге.

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На Евро-2020 сборная Австрии попала в группу C вместе с Украиной, Нидерландами и Северной Македонией.

Матч Украина – Австрия состоится 21 июня в Бухаресте.