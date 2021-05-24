Ничья Украины, победа Ферстаппена, финал топ-чемпионатов: главные новости спорта 23 мая

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Бахрейном в товарищеском матче. Макс Фесртаппен победил на Гран-при Монако в Формуле-1. В топ-чемпионатах состоялись последние туры. Такими были главные новости в мире спорта в воскресенье, 23 мая.

Украина сыграла вничью с Бахрейном

Сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с Бахрейном. Спастись от поражения украинцам удалось на 90 + 1 минуте благодаря голу Цыганкова.

Это четвертый подряд матч, который Украина заканчивает со счетом 1:1.

Ферстаппен победил на Гран-при Монако

На Гран-при Монако победил Макс Ферстаппен. Пилот Red Bull стартовал со второй позиции. Но на первой никого не было, ведь Шарль Леклер, который накануне получил поул-позишн, не сумел стартовать.

Эта победа позволила Ферстаппену подняться на первое место в личном зачете пилотов. Ведь Льюис Хэмилтон финишировал лишь седьмым.

Результаты топ-чемпионатов

Челси и Ливерпуль пробились в топ-4 АПЛ и сыграют в Лиге чемпионов следующего сезона. Лестер сыграет в Лиге Европы. Как и Вест Хэм

Лилль стал чемпионом Франции. ПСЖ финишировал вторым. Монако – третье.

Аталанта проиграла Милану борьбу за второе место. И финишировала лишь третьей. Четвертым в чемпионате Италии стал Ювентус.

Яя Туре покинул Олимпик

Бывший игрок Барселоны и Манчестер Сити Яя Туре покинул донецкий Олимпик. Он работал помощником тренера и был в трех тренерских штабах в клубе. Но пробыл в Олимпике только 4 месяца.