Малиновский забил за Аталанту

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский продолжил свою результативную серию в итальянском чемпионате. На этот раз Руслан отметился голом за Аталанту в матче против Пармы.

Кстати Украинец Малиновский второй месяц подряд признан лучшим игроком Аталанты

Руслан Малиновский отличился на 12 минуте игры поединка Парма – Аталанта в рамках 35 тура Серии А.

Украинский хавбек за пределами штрафной получил передачу от Иличича, обманным маневром убрал соперника и пробил. Руслан попал в нижний угол.

Аталанта Малиновского борется за серебряные награды чемпионата Италии. Победа над Пармой со счетом 5:2 помогла команде закрепиться на второй строчке.

Для Руслана Малиновского игра против Пармы стала 39 в сезоне-2020/2021. На счету украинца 8 голов и 10 результативных передач.

Завершение сезона УПЛ

В воскресенье, 9 мая, были сыграны матчи 26 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2020/2021.

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Как известно, досрочным чемпионом впервые за 5 лет стало Динамо. Донецкий Шахтер удовлетворился серебряными наградами. Именно Динамо и Шахтер представят Украину в Лиге чемпионов.

Заря второй год подряд получила "бронзу" и сыграет в Лиге Европы. Колос и Ворскла дебютируют Лиге конференций.

Ворскла гарантировала себе участие в еврокубках благодаря победе над Минаем и поражении Десны в матче против Мариуполя.

Дебютант УПЛ Минай отправился в Первую лигу.

Победа Хэмилтона в Испании

В Барселоне состоялся 4 этап сезона-2021 – Гран-при Испании. Победу в гонке одержал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который третий раз в сезоне финишировал первым.

Хэмилтон потерял лидерство уже в первом повороте, пропустив Макса Ферстаппена. Однако Хэмилтон вернул себе первое место в конце гонки благодаря лучшей тактике.

Вслед за ним финишировал Ферстаппен и партнер по команде Валттери Боттас.

Результаты Гран-при Испании (зачетная зона)

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2. Макс Ферстаппен (Red Bull)

3. Валттери Боттас (Mercedes)

4. Шарль Леклер (Ferrari)

5. Серихо Перес (Red Bull)

6. Даниэль Риккардо (McLaren)

7. Карлос Сайнс (Ferrari)

8. Ландо Норрис (McLaren)

9. Эстебан Окон (Alpine)

10. Пьер Гасли (Alpha Tauri)

Победа Костюк в Риме

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграла в финале квалификации грунтового турнира в Риме (Италия). Костюк одержала вторую подряд победу и вышла в основную сетку.

Костюк по итогам двух сетов победила представительницу Японии Нао Хибино.

Марта впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира WTA 1000 в столице Италии. В 1/32 финале украинцы будет противостоять Екатерина Александрова из России.

Элина Свитолина в Риме стартует с 1/16 финала и узнает свою соперницу позже.