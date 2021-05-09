Результаты гран-при Испании (зачетная зона)

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2. Макс Ферстаппен (Red Bull)

3. Валттери Боттас (Mercedes)

4. Шарль Леклер (Ferrari)

5. Серихо Перес (Red Bull)

6. Даниэль Риккардо (McLaren)

7. Карлос Сайнс (Ferrari)

8. Ландо Норрис (McLaren)

9. Эстебан Окон (Alpine)

10. Пьер Гасли (Alpha Tauri)

К теме Хэмилтон получил 100-й поул в карьере на гран-при Испании: результаты

Ход гонки

В первом повороте Ферстаппен уже был впереди Хэмилтона. Макс агрессивно атаковал Льюиса и оказался впереди. Вместе с тем Леклер обошел Боттаса, который из-за маневра Ферстаппена вынужденно сбросил скорость.

Следовательно, два пилота Mercedes сразу потеряли свои позиции. Еще две ступеньки проиграли Окон и Сайнс, которых обошли Риккардо и Перес.

На 9 круге на трассе вынужденно появился автомобиль безопасности, ведь проблемы возникли у Юки Цуноды в 10 повороте. Японец не смог продолжить гонку. Следует отметить, что Пьер Гасли получил 5 секунд штрафа за старт с неправильного места.

После 20 круга пилоты начали заходить на пит-стопы. Ферстаппен побывал в боксах на 25 круге и задержался. Смена резины заняла 4,2 секунды, что достаточно долго для Red Bull. Хэмилтон вышел в лидеры гонки и не спешил заходить в боксы.

Только на 29 круге на пит-стоп зашли Хэмилтон и Леклер. Более поздний пит-стоп не пошел на пользу пилотам: Льюис пропустил Ферстаппена, который уже выигрывал 5 секунд, а Леклер проигрывал Боттасу. Вместе с тем, благодаря раннему пит-стопу Сайнс прошел Окона.

После 30 круга Хэмилтон резко начал сокращать отставание от Ферстаппена и на 34 круге уже был в зоне DRS. Идентичная борьба за 5 место велась между Риккардо и Пересом. Однако ни Хэмилтон, ни Перес не смогли пройти своих соперников.

На 43 круге Льюис приблизился к Ферстаппену, но неожиданно свернул в боксы. На 47 круге Перес таки прошел Риккардо. Мексиканец воспользовался DRS и агрессивно вошел в первый поворот после прямой.

Сразу на следующем круге Риккардо и Сайнс заехали в боксы, наверное, подсмотрев стратегию у Хэмилтона. Риккардо и Сайнс быстро догнали Норриса и Окона. Пилоты McLaren устроили размен позициями, но Карлос быстро прошел Норриса и бросился вдогонку Риккардо.

До 52 круга Хэмилтон догнал Боттаса, которого в команде попросили не сдерживать Льюиса. Финн не без проблем пропустил напарника по команде. В то же время Риккардо и Сайнс спокойно прошли Окона.

На 54 круге в боксах побывал и Боттас, которому поставили мягкую резину. Финн быстро прошел Леклера и вернул себе 3 место.

На 59 круге Хэмилтон догнал Ферстаппена и уже находился в зоне DRS. В конце прямой Хэмилтон атаковал Макса и вышел на первое место!

Борьбу за 10 место развернули Алонсо, Стролл, Феттель и Гасли. Победителем в этой борьбе оказался Гасли. Самый быстрый круг и дополнительный балл у Макса Ферстаппена.