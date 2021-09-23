Шахтер выиграл Суперкубок, Роналду обошел Месси: главные новости спорта 22 сентября

Донецкий Шахтер прервал серию без трофеев, а Криштиану Роналду обошел Лионеля Месси. Обзор главных новостей спорта за 22 сентября читайте в нашем дайджесте.

Шахтер выиграл Суперкубок

Шахтер после того, как не выиграл ни одного трофея в прошлом сезоне, сумел прервать неудачную серию с новым тренером Роберто Де Дзерби. "Горняки" завоевали Суперкубок Украины.

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В матче за трофей Шахтер разгромил чемпиона Украины Динамо со счетом 3:0. Дублем в воротах киевлян отметился Ласина Траоре.

Нападающий из Буркина-Фасо отличился по голу в каждом из таймов.

Еще один мяч динамовцам забил Алан Патрик, мощно пробив из-за пределов штрафной.

Для Шахтера это уже 9 победа в Суперкубке Украины. "Горняки" сравнялись по этому показателю с Динамо.

Прометей впервые выиграл Суперкубок

Баскетбольный клуб Прометей впервые в истории выиграл Суперкубок Украины. Слобожанская команда расстроила в матче за Суперкубок Киевский Будивельник.

Прометей лучше начал матч и сделал рывок. Но перед самым перерывом на вторую четверть киевляне сократили отставание до 6 очков. Ситуация повторилась и во второй 10-минутке.

Ключевым отрезком встречи стала третья четверть, в которой Прометей сделал рывок +16.

В течение последней четверти Будивельник отдал все силы, чтобы перевести игру в овертайм. За 2 минуты до конца встречи разрыв составлял всего 5 очков, однако Прометей не отпустил победный результат.

Роналду опередил Месси

Издание Forbes опубликовало новый рейтинг футболистов, которые больше всего заработают в сезоне 2021/2022. На первое место вышел Криштиану Роналду, который обошел Лионеля Месси.

Летом 2021 года Месси и Роналду сменили клубы. Роналду продолжит получать 70 миллионов долларов за сезон в Манчестер Юнайтед.

При этом трансфер Месси в ПСЖ значительно сказался на его доходе. В прошлом сезоне он получил от Барселоны 97 миллионов долларов. ПСЖ будет платить аргентинцу лишь 75 миллионов долларов.

Именно это помогло Роналду выйти на первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов в мире. Кроме зарплаты, он еще заработает 55 миллионов долларов благодаря рекламным соглашениям. Всего его годовой доход будет составлять 125 миллионов долларов (до уплаты налогов).

При этом рекламные контракты Месси составляют лишь 35 миллионов долларов. Поэтому общая сумма годового дохода составляет 110 миллионов долларов.

Рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов от Forbes