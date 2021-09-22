Летом 2021 года Месси и Роналду сменили клубы. После 21 года пребывания в Барселоне, аргентинский нападающий перебрался в французский ПСЖ. Роналду же вернулся в английский Манчестер Юнайтед, за который выступал с 2003 по 2009 год.

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Для Роналду этот переход мало чем отличился по зарплате – он и дальше продолжит получать 70 миллионов долларов за сезон (суммы в долларах так, как их приводит и Forbes). Зато трансфер Месси значительно сказался на его доходе – еще в прошлом сезоне он получил от Барселоны 97 миллионов долларов. ПСЖ же будет платить ему только 75 миллионов долларов.

Именно это и помогло Роналду выйти на первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов в мире. Ведь кроме зарплаты, он еще заработает 55 миллионов долларов благодаря рекламным соглашениям. Поэтому в целом его годовой доход будет составлять 125 миллионов долларов (до уплаты налогов).

Зато рекламные контракты Месси составляют лишь 35 миллионов долларов. Поэтому общая сумма годового дохода составляет 110 миллионов долларов.

По итогам сезона 2020/2021 Месси был самым высокооплачиваемым футболистом в мире с доходом в 130 миллионов долларов. Из них 97 миллионов долларов – зарплата, и еще 33 миллиона долларов – рекламные контракты. Роналду же был на втором месте со 120 миллионами долларов – 70 миллионов долларов зарплаты и 50 миллионов долларов от рекламных контрактов.

На третьем месте в рейтинге дальше остался Неймар. Он в ПСЖ получает столько же, как и Месси – 75 миллионов долларов. Вот только его доход от рекламы составляет 20 миллионов долларов.

Четвертое место в этом рейтинге тоже досталось игроку ПСЖ. Ожидается, что Килиан Мбаппе получит 43 миллиона долларов в год – к зарплате в 28 миллионов долларов он придаст доходы от рекламы на 15 миллионов долларов.

Пятое место досталось Мохаммеду Салаху. Египтянин зарабатывает в Ливерпуле 25 миллионов долларов, еще 16 млн долларов ему приносит реклама. В общем – 41 миллион долларов.

Единственный игрок, который представлен в рейтинге, и не выступает в Европе – это Андрес Иньеста. 37-летний полузащитник подписал новый контракт с японским Виссел Кобе, который принесет ему 31 миллион долларов в год. Еще 4 миллиона долларов от рекламы. И с доходом в 35 миллионов долларов он занимает седьмое место.

Рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов от Forbes