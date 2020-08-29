Українська хокейна ліга отримала заявку від команди з міста Краматорська для участі в новому сезоні чемпіонату.

Таким чином в УХЛ вже вісім заявок від клубів щодо участі в новому сезоні 2020/21: "Білий Барс", "Дніпро", "Донбас", "Краматорськ", "Кременчук", "Крижані Вовки", "Маріуполь", МХК "Сокіл".

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Окрім того, Ліга очікує заявку від харківського МХК "Динамо", який виступав в минулому сезоні.

Таким чином в ювілейному сезоні УХЛ можуть зіграти 9 команд, три з яких не брали участі в попередньому розіграші – "Краматорськ", "Маріуполь" та "Сокіл".

Відзначимо, що новий сезон Української хокейної ліги стартує матчем-відкриттям 30 вересня 2020 року. З 1-го вересня розпочнеться догравання плей-офф, в ході якої визначиться чемпіон сезону 2019/20.