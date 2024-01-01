"Только вместе мы – победа": видеопоздравления Усика к Новому году

Украинский боксер Александр Усик обратился к украинцам в канун Нового года. Он поздравил своих болельщиков с праздником.

Вчера, 31 декабря, Усик опубликовал в своем инстаграмме поздравления к Новому году. Он по рингу пожелал украинцам единства.

Смотрите также Делайте из этого выводы, – в тренерском штабе Фьюри рассказали о подготовке к бою с Усиком

Пожелания Усика к Новому году

"Нам всем нелегко, потому что мы боремся за свою страну, за нашу свободу, за свою жизнь. Но никто не говорил, что будет легко по пути к победе.

Я хочу вам пожелать в новом году силы, терпения и, обязательно, единства, чего нам так сильно не хватает. Именно единства. Кто сделал меньше, кто сделал больше. Каждый делает столько, сколько может, и только вместе мы сила, только вместе мы – победа.

Всем силам, всем радости. Слава Богу всего. Слава Украине", – сказал Усик.

Усик поздравил с Новым годом: видеообращение боксера

Усик готовится к решающему бою