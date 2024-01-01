Вчора, 31 грудня, Усик опублікував у своєму інстаграмі привітання до Нового року. Він з рингу побажав українцям єдності.
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Побажання Усика до Нового року
"Нам всім нелегко, тому що ми боремось за свою країну, за нашу свободу, за своє життя. Але ніхто не казав, що буде легко на шляху до перемоги.
Я хочу вам побажати в новому році сили, терпіння, і, обовʼязково, єдності, чого нам так сильно не вистачає. Саме єдності. Хтось зробив менше, хтось зробив більше. Кожен робить стільки, скільки може, і тільки разом ми є сила, тільки разом ми – перемога.
Усім сили, усім радості. Слава Богу за все. Слава Україні", – сказав Усик.
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Усик готується до вирішального бою
- Нагадаємо, що 17 лютого Олександр Усик вийде на ринг проти Тайсона Ф'юрі. На кону будуть усі чотири чемпіонські пояси: три (WBA, WBO та IBF), які належать Усику, а також титул WBC Ф'юрі.
- Поєдинок Усик — Ф'юрі відбудеться у Ріяді, Саудівська Аравія.
- Також допускається реванш, але за однієї умови – боксери повинні продемонструвати видовищний поєдинок, лише в такому випадку буде сенс проводити реванш.