Новое приключение, – реакция Шевченко на назначение на пост тренера Дженоа
7 ноября 2021 , 15:47Читати новину українською
Источник:твиттер Андрея Шевченко
Итальянская Дженоа стала новым вызовом в тренерской карьере Андрея Шевченко. Украинский специалист хочет вернуть славные времена клуба.
"Вернуть Дженоа к ее великой истории"
Андрей Шевченко прокомментировал свое назначение на должность главного тренера Дженоа. Специалист сделал репост публикации итальянского клуба, кратко прокомментировав его.
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Наставник серьезно настроен вернуть те славные времена клуба. На это у Шевченко будет достаточно времени. Его соглашение с командой Серии А рассчитано до конца июня 2024 года.
Начинаем это новое приключение, чтобы вернуть Дженоа ее великую историю,
– прокомментировал Шевченко.
- Дела Дженоа в чемпионате идут очень плохо. "Грифоны" находятся внизу турнирной таблицы Серии А – всего 9 пунктов и 17 позиция среди 20 клубов.
- Уже 21 ноября Шевченко дебютирует на мостике тренера Дженоа. "Грифоны" будут дома принимать Рому в Серии А.