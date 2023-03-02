Столичный клуб провел скромную трансферную компанию во время зимнего перерыва в чемпионате. Команду Луческу преимущественно пополнили находившиеся в аренде футболисты. Единственным по настоящему новым игроком стал Решат Рамадани.

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19-летний македонский полузащитник подписал контракт с "Динамо" до 30 июля 2026 года. Боссы киевлян заплатили бывшему клубу Рамадани Шкендии 250 тысяч евро. Футболист привлек внимание тренерского штаба Динамо во время спарринга на сборах в Турции. Тогда подопечные Луческу минимально обыграли Шкендию (1:0) благодаря голу Лонвейка.

Албании понравился новичок Динамо

Рамадани рассматривается как предстоящая замена капитану Динамо Сергею Сидорчуку. Опорный хавбек имеет опыт выступлений за юношескую и молодежную сборные Северной Македонии. Впрочем, Решат скоро может изменить свое гражданство.

По информации македонских СМИ, Футбольная ассоциация Албании контактирует с 19-летним хавбеком, предлагая выступать за их национальную сборную.

Дело в том, что Рамадани является этническим албанцем, хотя и родился в Северной Македонии. Поэтому особых проблем с переходом в другую футбольную ассоциацию у него не должно возникнуть.

Достойно внимания! Сборная Северной Македонии является соперником Украины в группе С отборочного турнира к чемпионату Евпропы 2024. Поединок против балканцев "сине-желтые" проведут 16 июня.

Что известно о Рамадани