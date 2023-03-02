Столичний клуб провів дуже скромну трансферну компанію під час зимової перерви у чемпіонаті. Команду Луческу переважно поповнили футболісти, які перебували в оренді. Єдиним по справжньому новим гравцем став Решат Рамадані.

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19-річний македонський півзахисник підписав контракт з Динамо до 30 липня 2026 року. Боси киян заплатили колишньому клубу Рамадані Шкендії 250 тисяч євро. Футболіст привернув на себе увагу тренерського штабу Динамо під час спарингу на зборах в Туреччині. Тоді підопічні Луческу мінімально обіграли Шкендію (1:0) завдяки голу Лонвейка.

Албанії сподобався новачок Динамо

Рамадані розглядається, як майбутня заміна капітану Динамо Сергію Сидорчуку. Опорний хавбек має досвід виступів за юнацькі та молодіжну збірні Північної Македонії. Втім, Решат невдовзі може змінити своє громадянство.

За інформацією македонських ЗМІ, Футбольна асоціація Албанії контактує з 19-річним хавбеком, пропонуючи виступати за їхню національну збірну.

Річ у тім, що Рамадані є етнічним албанцем, хоча і народився у Північній Македонії. Тому особливих проблем з переходом в іншу футбольну асоціацію у нього не має виникнути.

Варте уваги! Збірна Північної Македонії є суперником України у групі С відбірного турніру до чемпіонату Європи 2024. Поєдинок проти балканців "синьо-жовті" проведуть 16 червня.

Що відомо про Рамадані