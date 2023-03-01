В состояние столичного коллектива присоединился венесуэльский нападающий Эрик Рамирез. Игрок со скандалом покинул клуб, в котором он находится в аренде.

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Эрик Рамирез официально вернулся в Динамо после аренды в братиславском Словане. Словацкий коллектив "заимствовал" венесуэльского форварда летом 2022-го года. За свой временный клуб Эрик Рамирез провел 31 поединок, в которых ему удалось забить семь голов и отдать два ассиста. На момент ухода Рамиреза из Слована команда занимала второе место во внутреннем чемпионате. Также братиславский коллектив с динамовцем занял первое место в групповом этапе ЛК, а в 1/8 турнира встретится со швейцарским Базелем.

Рамирез покинул Слован со скандалом. Венесуэльский нападающий перестал появляться на поле еще в ноябре. Все из-за конфликта футболиста с главным тренером команды Владимиром Вайсом.

Венесуэльский нападающий получил у Динамо свой новый игровой номер. Эрик Рамирез будет выступать за киевлян под 15-м номером, который уволился после ухода Виктора Цыганкова в состояние испанской Жироны. Возвращение Рамиреза в Динамо дарит Мирчи Луческу поле выбора, поскольку до его прихода в команде был только один номинальный форвард (Владислав Супряга) и несколько игроков, вынужденно могли закрыть эту позицию (такие как Владсилав Вната и Денис Гармаш).