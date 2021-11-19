Минимальная зарплата

Барселона имеет значительные проблемы с финансами. Именно из-за этого клуб летом 2021 года не смог обновить контракт с Лионелем Месси – в бюджете клуба не было денег на его зарплату.

Из-за этого Барселона зимой 2022 года может не выйти на трансферный рынок, но руководство испанской Ла Лиги не утвердит трансферы новых игроков.

В то же время Хави ввел ряд жестких правил в Барселоне: список

И все же 12 ноября Барселона подписала данные Алвеса. 38-летний защитник уже выступал за "сине-гранатовых" восемь лет, перейдя в команду в 2008 году. Он подписал контракт до конца сезона, но сможет сыграть за команду лишь после открытия трансферного окна.

Учитывая, что у Барселоны нет лишних денег на выплату зарплаты, контракт с Дани Алвесом подписали на минимальных условиях. Его зарплата составит 155 тысяч евро за год. Это минимальная зарплата для игрока Ла Лиги – меньше платить нельзя.