Мінімальна зарплата

Барселона має значні проблеми з фінансами. Саме через це клуб влітку 2021 року не зміг оновити контракт з Ліонелем Мессі – в бюджеті клубу не було грошей на його зарплату.

Через це Барселона взимку 2022 року може не вийти на трансферний ринок, але керівництво іспанської Ла Ліги не затвердить трансфери нових гравців.

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Та все ж 12 листопада Барселона підписала Дані Алвеса. 38-річний захисник вже виступав за "синьо-гранатових" вісім років, перейшовши до команди у 2008 році. Він підписав контракт до кінця сезону, але зможе зіграти за команду лише після відкриття трансферного вікна.

Зважаючи, що в Барселони немає зайвих грошей на виплату зарплати, контракт з Дані Алвесом підписали на мінімальних умовах. Його зарплата становитиме 155 тисяч євро за рік. Це мінімальна зарплата для гравця Ла Ліги – менше платити не можна.