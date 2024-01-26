Безвольная игра чемпиона: Джокович позорно вылетел с Australian Open, прервав удивительную серию

Сербский теннисист был близок к своему 11-му титулу в Мельбурне. Впрочем Янник Зиннер вчистую переиграл Новака, взяв при этом все геймы на своих подачах.

В Мельбурне близятся к завершению мужской и женский турниры на Australian Open-2024. Сегодня утром, 26 января, определился первый финалист среди мужчин, пишет 24 канал.

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Лидера рейтинга ATP Новак Джокович встречался с четвертой ракеткой мира Янником Зиннером. Серб был явным фаворитом матча, но в итоге разочаровал своих фанатов.

В первых двух сетах Новак взял лишь три гейма, тогда как итальянец действовал безупречно на своих подачах. Джокович вообще за всю встречу не сделал ни одного брейкпойнта.

Третий сет сербу удалось выиграть на тайбрейке, но уже в четвертом Зиннер окончательно добил действующего чемпиона Australian Open. Для Ноле это первое поражение в Мельбурне с 2018 года. Тогда теннисист сенсационно уступил корецу Хьен Чуну в 1/8 финала.

После этого Новак выиграл четыре Australian Open, а в 2021 году был недопущен на турнир из-за отказа от вакцинации от коронавируса. В целом же Джокович является рекордсменом мельбурнского турнира Grand Slam по количеству чемпионств – 10.

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Для Зиннера же этот финал станет дебютным в карьере на мэйджорах. До этого лучшим результатом Янника был полуфинал Уимблдона-2023. Его соперником в битве за трофей станет немец Александер Зверев или "нейтральный" россиянин Даниил Медведев.