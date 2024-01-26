В четырех поединках, приведших Киченок и Остапенко в полуфинал, им пришлось отдать лишь один сет - во встрече второго раунда против хозяек турнира Кимберли Биррелл и Оливии Гадецки (2:1). В остальных матчах этот дуэт завершил победами со счетом 2:0, пишет 24 Канал.

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Для украинки это первое в карьере

В полуфинале австралийского турнира Большого шлема, украинская теннисистка Людмила Киченок и ее партнерша Алена Остапенко из Латвии, одержали победу в двух сетах над дуэтом Габриэла Дабровски из Канады и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.

На пути к победе в первом сете, Киченок и Остапенко использовали три возможности брейка и один раз прекрасно подали. При счете 3:5, украинка и латвийка взяли инициативу в свои руки, забрав четыре гейма подряд.

Во втором сете Дабровски и Рутлифф выиграли три первых гейма и снова вышли вперед 3:5. Но на этот раз Киченок с Остапенко ответили серией из четырех выигранных геймов, закрепив свою победу и выход в дебютный финал.

Поединок длился 1 час и 35 минут, во время которого украинско-латвийский тандем превзошел своих соперниц по количеству выигранных мячей (34:20) и брейков (6:4). В то же время дуэт допустил 28 невынужденных ошибок и 5 двойных ошибок.

К слову. В финале Australian Open украинской теннисистки вместе с латвийской партнершей своими соперницами станут Се Шувей из Китайского Тайбэя и Элизе Мертенс из Бельгии, которые обе являются вторыми ракетками турнира. Поединок запланирован на воскресенье, 28 января.

Предыдущие выступления Киченок