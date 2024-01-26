В Мельбурні наближаються до завершення чоловічий та жіночий турніри на Australian Open-2024. Сьогодні зранку, 26 січня, визначився перший фіналіст серед чоловіків, пише 24 канал.

До теми Кіченок вийшла у фінал парного розряду на Australian Open

Лідера рейтингу ATP Новак Джокович зустрічався із четвертою ракеткою світу Янніком Зіннером. Серб був явним фаворитом матчу, але у підсумку розчарував своїх фанатів.

У перших двох сетах Новак взяв лише три гейми, тоді як італієць діяв бездоганно на своїх подачах. Джокович взагалі за всю зустріч не зробив жодного брейкпойнта.

Третій сет сербу вдалось виграти на тайбрейку, але вже у четвертому Зіннер остаточно добив чинного чемпіона Australian Open. Для Ноле це перша поразка у Мельбурні з 2018 року. Тоді тенісист сенсаційно поступився корецю Х'єн Чуну в 1/8 фіналу.

Після цього Новак виграв чотири Australian Open, а у 2021 році був недопущений на турнір через відмову від вакцинація від коронавірусу. Загалом же Джокович є рекордсменом мельбурнського турніру Grand Slam за кількістю чемпіонств – 10.

Читайте також Злети та падіння, вагітність та дивовижний камбек у новій ролі: шлях Еліни Світоліної

Для Зіннера ж цей фінал стане дебютним в кар'єрі на мейджорах. До цього найкращим результаом Янніка був півфінал Вімблдону-2023. Його суперником у битві за трофей стане німець Александер Звєрєв або "нейтральний" росіянин Даніїл Мєдвєдєв.