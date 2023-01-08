Новак Джокович начал год с триумфа в Аделаиде и догнал по количеству трофеев Надаля

Сербский теннисист был близок к проигрышу в финале Себастьяну Корде. Впрочем, Ноле удался камбэк, который позволил ему получить 92-й титул ATP.

Новак Джокович – Себастьян Корда 6:7 / 7:6 / 6:4

В Австралии подошел к концу последний крупный ивент перед Australian Open. Речь о турнире ATP 250 в Аделаиде, куда съехались 32 топовых теннисиста.

По теме Безумная мечта: Джокович хочет возвращения теннисистов из Беларуси и России на Уимблдон

В прошлом году соревнование выиграл Гаэль Монфис – муж Элины Светолиной. В 2023 году он не уехал в Австралию, а фаворитом соревнования считался Новак Джокович, пишет 24 канал.

Пятая ракетка мира уверенно вышел в финал, не проиграв ни одного сета на своем пути. В решающем матче ему пришлось противостоять американцу Себастьяну Корде, сенсационно прошедшему к этому Яна Зиннеру и Йосихито Нисиоку.

Более того, в финале первый сет остался как раз за Кордой, который он взял на тай-брейке. Однако в конце концов фаворит создал камбэк. Сначала Ноле выиграл тай-брейк, а в решающем сете выиграл 6:4.

Читайте также Флаг, запятнаный кровью украинцев: на Australian Open разрешили выступить россиянам

Для Джоковича эта победа принесла уже 92-й трофей ATP. По этому показателю он сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем. Больше титулов имеют только три: Джимми Коннорс (109), Роджер Федерер (103) и Иван Лендл (94).

Напомним, что Australian Open начнется уже через неделю, 16 января и продлится до 29 числа того же месяца. Действующим чемпионом этого турнира Grand Slam является Рафаэль Надаль. В прошлом году Новак Джокович пропустил соревнование из-за нарушения правил ведомства при въезде в Австралию.