Новак Джокович – Себастьян Корда 6:7 / 7:6 / 6:4

В Австралії добіг кінця останній крупний івент перед Australian Open. Мова про турнір ATP 250 в Аделаїді, куди з'їхались 32 топових тенісиста.

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Минулого року змагання виграв Гаель Монфіс – чоловік Еліни Світоліної. У 2023-му він не поїхав в Австралію, а фаворитом змагання вважався Новак Джокович, пише 24 канал.

П'ята ракетка світу впевнено вийшов у фінал, не програвши жодного сету на своєму шляху. У вирішальному матчі йому довелось протистояти американцю Себастьяну Корді, який сенсаційно пройшов до цього Яна Зіннера та Йосіхіто Нісіоку.

Ба більше, у фіналі перший сет залишився як раз за Кордою, який він взяв на тай-брейку. Проте врешті решт фаворит створив камбек. Спочатку Ноле виграв тай-брейк, а у вирішальному сеті виграв 6:4.

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Для Джоковича ця перемога принесла вже 92-ий трофей ATP. За цим показником він зрівнявся із іспанцем Рафаелем Надалем. Більше титулів мають лише троє: Джиммі Коннорс (109), Роджер Федерер (103) та Іван Лендл (94).

Нагадаємо, що Australian Open почнеться вже за тиждень, 16 січня і продовжиться до 29-го числа того ж місяця. Чинним чемпіоном цього турніру Grand Slam є Рафаель Надаль. Торік Новак Джокович пропустив змагання через порушення ковідних правил при в'їзді в Австралію.