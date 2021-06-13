Новак Джокович выиграл Ролан Гаррос-2021 и установил уникальный рекорд

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал победителем Ролан Гаррос-2021. В решающем поединке Джокович победил дебютанта финала турниров серии Грэнд Слэм грека Стефаноса Циципаса. Матч длился 5 сетов.

Новак Джокович – Стефанос Циципас 3:2 (6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4)

Кстати Барбора Крейчикова выиграла Ролан Гаррос, одолев россиянку в финале

В первом сете теннисисты довольно уверенно защищали свои подачи, однако Циципас добрался до сет-пойнта в 9 гейме на подаче Новака. Но серб не только отыгрался, но и сделал брейк. Подать на партию Джокович не смог из-за обратного брейка Циципаса.

На тай-брейке грек повел 4:0, но Джокович первым добрался до сет-пойнта. Реализовать его Новак не смог, после чего Циципас таки выиграл сет.

Во втором сете Циципас продолжил локальный успех на тай-брейке первого и сразу сделал брейк. Грек повел 5:2 и выиграл сет на подаче Джоковича.

Следует отметить, что теннисисты обменялись падениями в первых двух сетах и, к счастью, продолжили игру.

Казалось, что грек добьет Джоковича в третьем сете. Но решающим геймом сета стал четвертый. Циципас отыграл 4 брейк-пойнта, но таки капитулировал. Новак довел партию до победы и остался в матче.

В четвертом сете у Циципаса откровенно не клеилась игра. Грек допускал много ошибок, когда Новак – доминировал. Все завершилось разгромом от серба – 6:2.

В решающем сете грек проиграл свою подачу в третьем гейме. Джокович удачно отыграл на своей подаче, не подарив Циципасу ни одного брейк-пойнта. В итоге Новак выиграл поединок.

Джокович – Циципас видеообзор

Историческое достижение Джоковича