Выдающийся юбилей: Новак Джокович в десятый раз стал чемпионом Australian Open

Звезда мирового тенниса Новак Джокович снова станет первой ракеткой. В финале мужского турнира Открытого чемпионата Австралии серб победил Стефаноса Циципаса.

Новак Джокович – Стефанос Циципас – 6:3, 7:6(4), 7:6(5)

В воскресенье, 29 января, состоялся финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском разряде. В решающем поединке серб Новак Джокович в трех сетах победил грека Стефаноса Циципаса, пишет 24 канал.

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Первый сет завершился со счетом 6:3 в пользу сербского теннисиста. Во второй партии Циципас навязал конкурентную борьбу Джоковичу. Судьба сета определилась на тайбрейке, который выиграл серб со счетом 7:4.

В решающем сете, как и в предыдущем, Джокович одержал победу – 7:5.

Видео триумфа Джоковича

Australian Open. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 7:6(4), 7:6(5)

Для Новака Джоковича эта победа стала юбилейной на кортах Австралии – десятой. В общем, это уже 22-й титул Grand Slam для сербского теннисиста и по этому показателю он догнал Рафаэля Надаля. У еще одной легенды мирового тенниса Роджера Федерера 20 титулов.

Новак Джокович улучшил собственный рекорд турнира по числу побед (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023). Благодаря победе в финале Australian Open серб вернется на первую строчку мирового рейтинга ATP впервые с июня 2022 года.