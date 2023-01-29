Выдающийся юбилей: Новак Джокович в десятый раз стал чемпионом Australian Open
Звезда мирового тенниса Новак Джокович снова станет первой ракеткой. В финале мужского турнира Открытого чемпионата Австралии серб победил Стефаноса Циципаса.
Новак Джокович – Стефанос Циципас – 6:3, 7:6(4), 7:6(5)
В воскресенье, 29 января, состоялся финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском разряде. В решающем поединке серб Новак Джокович в трех сетах победил грека Стефаноса Циципаса, пишет 24 канал.
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Первый сет завершился со счетом 6:3 в пользу сербского теннисиста. Во второй партии Циципас навязал конкурентную борьбу Джоковичу. Судьба сета определилась на тайбрейке, который выиграл серб со счетом 7:4.
В решающем сете, как и в предыдущем, Джокович одержал победу – 7:5.
Видео триумфа Джоковича
Australian Open. Финал
- Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 7:6(4), 7:6(5)
Для Новака Джоковича эта победа стала юбилейной на кортах Австралии – десятой. В общем, это уже 22-й титул Grand Slam для сербского теннисиста и по этому показателю он догнал Рафаэля Надаля. У еще одной легенды мирового тенниса Роджера Федерера 20 титулов.