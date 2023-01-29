Новак Джокович – Стефанос Циципас – 6:3, 7:6(4), 7:6(5)

У неділю, 29 січня, відбувся фінал Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу у чоловічому розряді. У вирішальному поєдинку серб Новак Джокович у трьох сетах переміг грека Стефаноса Циципаса, пише 24 канал.

Читайте також Скандальна тенісистка з Білорусі стала переможницею Australian Open-2023: відеоогляд фіналу

Перший сет завершився з рахунком 6:3 на користь сербського тенісиста. У другій партії Циципас нав'язав конкурентну боротьбу Джоковичу. Доля сету визначилася на тайбрейку, який врешті виграв серб із рахунком 7:4.

У вирішальному сеті, як і в попередньому, Джокович здобув перемогу – 7:5.

Відео тріумфу Джоковича

Australian Open. Фінал

Новак Джокович (Сербія) – Стефанос Циципас (Греція) – 6:3, 7:6(4), 7:6(5)

Для Новака Джоковича ця перемога стала ювілейною на кортах Австралії – десятою. Загалом це вже 22-й титул Grand Slam для сербського тенісисту і за цим показником він наздогнав Рафаеля Надаля. У ще однієї легенди світового тенісу Роджера Федерера 20 титулів.

Цікаво знати. Новак Джокович покращив власний рекорд турніру за числом перемог (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023). Завдяки перемозі у фіналі Australian Open серб повернеться на перший рядок світового рейтингу ATP уперше з червня 2022 року.