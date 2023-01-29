Новак Джокович – Стефанос Циципас – 6:3, 7:6(4), 7:6(5)

В воскресенье, 29 января, состоялся финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском разряде. В решающем поединке серб Новак Джокович в трех сетах победил грека Стефаноса Циципаса, пишет 24 канал.

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Первый сет завершился со счетом 6:3 в пользу сербского теннисиста. Во второй партии Циципас навязал конкурентную борьбу Джоковичу. Судьба сета определилась на тайбрейке, который выиграл серб со счетом 7:4.

В решающем сете, как и в предыдущем, Джокович одержал победу – 7:5.

Видео триумфа Джоковича

Australian Open. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 7:6(4), 7:6(5)

Для Новака Джоковича эта победа стала юбилейной на кортах Австралии – десятой. В общем, это уже 22-й титул Grand Slam для сербского теннисиста и по этому показателю он догнал Рафаэля Надаля. У еще одной легенды мирового тенниса Роджера Федерера 20 титулов.

Любопытно знать. Новак Джокович улучшил собственный рекорд турнира по числу побед (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023). Благодаря победе в финале Australian Open серб вернется на первую строчку мирового рейтинга ATP впервые с июня 2022 года.