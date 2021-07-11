Джокович в шестой раз выиграл Уимблдон и догнал Федерера и Надаля по количеству Гренд слэмов
Источник:24 канал
Сербский теннисист Новак Джокович в третий раз подряд и в шестой раз в карьере выиграл Уимблдон. В финале первый номер мирового рейтинга победил итальянца Маттео Берреттини.
Новак Джокович – Маттео Берреттини 3:1 (6:7, 6:4, 6:4, 6:3)
К слову Эшли Барти впервые в карьере выиграла Уимблдон
В первом сете Джокович благодаря брейку вел 5:2. Казалось, что серб легко выигрывает первую партию и разовьет успех в последующих сетах.
Однако Берреттини, видимо, справился с волнением и начал играть увереннее. Это позволило итальянцу сделать камбэк и выиграть партию на тай-брейке.
На старте второго сета Новак оформил два брейка и повел 5:1. Маттео ответил одним брейком и проиграл сет.
В третьем сете Берреттини повторил ошибку предыдущих партий. Он позволил Джоковичу сделать ранний брейк. В шестом гейме итальянец получил шанс отыграться, но не реализовал два брейк-пойнта. В итоге Джокович выиграл и этот сет.
Переломным моментом в последнем сете стал 6 гейм на подаче итальянца. Джокович сумел сделать брейк и повел в партии. Деморализованный Берреттини уже не вернулся в игру и проиграл матч на своей подаче!
Уникальные рекорды Джоковича
- Новак Джокович в шестой раз выиграл Уимблдон. Больше побед в Лондоне только у Роджера Федерера – 8. Также Джокович в третий раз подряд выиграл турнир, хотя в 2020 году Уимблдон не состоялся.
- Победа в финале Уимблдона стала для Джоковича юбилейной 20 на турнирах серии Грэнд Слэм. По этому показателю серб догнал Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
- В 2021 году Джокович выиграл уже три турнира Грэнд Слэм. Помимо Уимблдона, серб победил на Australian Open и Ролан Гаррос.
- Если Джокович выиграет на US Open, то станет первым теннисистом в "Открытую эру", который станет обладателем сезонного Грэнд Слэма – победы на всех четырех турнирах.
- До этого подобное достижение покорилось только двум теннисистам в мужском разряде – Дональду Баджу в 1938 и Роду Лейверу в 1962 и 1969 годах.