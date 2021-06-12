Новак Джокович – Рафаэль Надаль 3:1 (3:6, 6:3, 7:6, 6:2)

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Поединок Джоковича и Надаля длился более 4 часа. Надаль провел мощное начало поединка и выиграл 5 подряд геймов. После этого Джокович записал в свой актив три гейма, но Надаль сумел подать на сет.

На старте второй партии теннисисты обменялись брейками. Ноле второй раз победил на подаче Надаля в 6 гейме и довел сет до победы.

В третьем сете Джокович вел 5:4 и подавал на партию. Однако дело не дошло до сет-пойнтов и Надаль спасся, сделав брейк. Но на тай-брейке сербу удалось выиграть партию.

Четвертую партию лучше начал Надаль, который повел 2:0. Но после этого неудержимый серб выиграл 6 подряд геймов и одержал победу.

Джокович – Надаль видеообзор

Джокович нанес Надалю всего лишь третье поражение на Ролан Гаррос. Кроме Джоковича, Надаль проигрывал на Ролан Гаррос только Робину Содерлингу и собственно Джоковичу.

Надаль 13 раз выигрывал Ролан Гаррос и проиграл в Париже впервые за 6 лет.