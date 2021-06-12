Новак Джокович – Рафаель Надаль 3:1 (3:6, 6:3, 7:6, 6:2)

До слова Роджер Федерер знявся з Ролан Гаррос

Поєдинок Джоковича та Надаля тривав понад 4 години. Надаль провів потужний початок поєдинку та виграв 5 поспіль геймів. Після цього Джокович записав у свій актив три гейми, але Надаль зумів подати на сет.

На старті другої партії тенісисти обмінялися брейка. Ноле вдруге переміг на подачі Надаля у 6 геймі та довів сет до перемоги.

У третьому сеті Джокович вів 5:4 та подавав на партію. Однак справа не дійшла до сет-пойнтів і Надаль врятувався, зробивши брейк. Та на тай-брейку сербу таки вдалося виграти партію.

Четверту партію краще розпочав Надаль, який повів 2:0. Але після цього нестримний серб виграв 6 поспіль геймів та здобув перемогу.

Джокович – Надаль відеоогляд

Джокович завдав Надалю всього третьої поразки на Ролан Гаррос. Окрім Джоковича, Надаль програвав на Ролан Гаррос тільки Робіну Содерлінгу та власне Джоковичу.

Надаль 13 разів вигравав Ролан Гаррос і програв у Парижі вперше за 6 років.