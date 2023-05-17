Обладатель 22-х титулов Grand Slam не со слов знает, что такое война. За свою жизнь Новак Джокович увидел две войны – гражданскую в Югославии и натовские бомбардировки Белграда. Теннисист рассказал, что видел, как страдает его семья, а страна живет в нищете.

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Джокович: Война в Украине длится очень долго, и с каждым днем она становится все более разрушительной

По словам титулованного теннисиста, война гораздо масштабнее, чем все мы, и можно только молить Бога, чтобы она закончилась просто завтра.

Поэтому Джоковичу есть что сказать о войне в Украине.

Как ребенок войны, единственное, что я могу сказать, это то, что в войне никогда нет победителя. Война – это самая безобразная вещь в жизни, самое худшее изобретение человечества, самая худшая идея в истории. К сожалению, война в Украине длится очень долго, и с каждым днем она становится все более разрушительной. Есть разрушенные города, оборванные жизни, но есть и ущерб, который невозможно увидеть, который останется надолго,

– сказал Новак.