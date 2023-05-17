Обладатель 22-х титулов Grand Slam не со слов знает, что такое война. За свою жизнь Новак Джокович увидел две войны – гражданскую в Югославии и натовские бомбардировки Белграда. Теннисист рассказал, что видел, как страдает его семья, а страна живет в нищете. Смотрите также Шевченко следил за матчем ЛЧ Милан – Интер в компании пророссийского теннисиста Джоковича – фото Джокович: Война в Украине длится очень долго, и с каждым днем она становится все более разрушительной По словам титулованного теннисиста, война гораздо масштабнее, чем все мы, и можно только молить Бога, чтобы она закончилась просто завтра. Поэтому Джоковичу есть что сказать о войне в Украине. Как ребенок войны, единственное, что я могу сказать, это то, что в войне никогда нет победителя. Война – это самая безобразная вещь в жизни, самое худшее изобретение человечества, самая худшая идея в истории. К сожалению, война в Украине длится очень долго, и с каждым днем она становится все более разрушительной. Есть разрушенные города, оборванные жизни, но есть и ущерб, который невозможно увидеть, который останется надолго, – сказал Новак. "Я читал статью о последствиях военной травмы: она влияет на здоровье, особенно на пищеварение. У меня были проблемы с микробиомом, моя карьера пошла вверх только тогда, когда я обнаружил непереносимость глютена и молочных продуктов. Связано с войной. Но, безусловно, самое страшное – это потерять любимого человека. Война создает пустоту в каждой семье. Вот почему я не могу поддерживать ни одну войну против любой страны", – добавил номер один в рейтинге ATP. Двоякая позиция первой ракетки мира Хотя такая солидарность от Джоковича довольно неоднозначна. Ведь в прошлом году серб выступал за то, чтобы вернуть россиян и белорусов на Уимблдон. По мнению теннисиста из Сербии, спортсмены этих враждебных стран не начинали войну в Украине, поэтому они только заложниками ситуации. Хотя Новак был одним из первых, кто позвонил по телефону бывшему украинскому теннисисту Сергею Стаховскому, с предложением помощи. Но почти сразу после этого встал на защиту коллег по корту из России и Белоруссии. Пикантность и скандальность этой позиции серба добавил его отец. Отец Джоковича вообще опозорился после победы своего сына на Australian Open. Мужчина отпраздновал триумф своего сына в компании русских болельщиков, у которых были национальные флаги с изображением диктатора Владимира Путина, а один из таких фанатов еще и был в футболке с запрещенным символом "z". Срджан еще и произносил "живели Руси". После чего Срджан начал искать оправдание своего поведения, которое разнесли наголову. К слову. Недавно Новак Джокович посетил полуфинал Лиги чемпионов Милан – Интер. Наряду с сербом сидел украинский наставник Андрей Шевченко. Из-за чего Шеву раскритиковали украинцев, а также Роман Зозуля.