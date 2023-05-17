Володар 22-х титулів Grand Slam не зі слів знає, що таке війна. За своє життя Новак Джокович побачив дві війни – громадянську в Югославії й натовські бомбардування Белграда. Тенісист розповів, що бачив, як страждає його сім'я, а країна живе у злиднях.

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Джокович: Війна в Україні триває дуже довго, і з кожним днем вона стає все більш руйнівною

За словами титулованого тенісиста, війна є набагато масштабніше, ніж усі ми, і можна тільки молити Бога, щоб вона закінчилася просто завтра.

Тому Джоковичу є що сказати про війну в Україні.

Як дитина війни, єдине, що я можу сказати, це те, що у війні ніколи немає переможця. Війна – це найпотворніша річ у житті, найгірший винахід людства, найгірша ідея в історії. На жаль, війна в Україні триває дуже довго, і з кожним днем вона стає все більш руйнівною. Є зруйновані міста, обірвані життя, але є і збиток, який неможливо побачити, який залишиться надовго,

– сказав Новак.