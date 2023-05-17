Володар 22-х титулів Grand Slam не зі слів знає, що таке війна. За своє життя Новак Джокович побачив дві війни –громадянську в Югославії й натовські бомбардування Белграда. Тенісист розповів, що бачив, як страждає його сім'я, а країна живе у злиднях. Дивіться такожШевченко стежив за матчем ЛЧ Мілан – Інтер у компанії проросійського тенісиста Джоковича – фото Джокович:Війна в Україні триває дуже довго, і з кожним днем вона стає все більш руйнівною За словами титулованого тенісиста, війна є набагатомасштабніше, ніж усі ми, і можна тільки молити Бога, щоб вона закінчилася просто завтра. Тому Джоковичу є що сказати про війну в Україні. Як дитина війни, єдине, що я можу сказати, це те, що у війні ніколи немає переможця. Війна – це найпотворніша річ у житті, найгірший винахід людства, найгірша ідея в історії. На жаль, війна в Україні триває дуже довго, і з кожним днем вона стає все більш руйнівною. Є зруйновані міста, обірвані життя, але є і збиток, який неможливо побачити, який залишиться надовго, – сказав Новак. "Я читав статтю про наслідки військової травми: вона впливає на здоров“я, особливо на травлення. У мене були проблеми з мікробіомом, моя кар’єра пішла вгору тільки тоді, коли я виявив непереносність глютену і молочних продуктів. Це може бути пов’язано з війною. Але безумовно найстрашніше – це втратити кохану людину. Війна створює порожнечу в кожній родині. Ось чому я не можу підтримувати жодну війну проти будь-якої країни", – додав номер один у рейтингу ATP. Двояка позиція першої ракетки світу Хоча така солідарність від Джоковича є доволі неоднозначною. Адже торік серб виступав за те, аби повернути росіян та білорусів на Вімблдон. На думку тенісиста з Сербії, спортсмени цих ворожих країн не розпочинали війну в Україні, тому вони є лишезаручниками ситуації. Хоча Новак був одним із перших, хто зателефонував колишньому українському тенісисту Сергію Стаховському, з пропозицією допомоги. Але майже одразу після цього став на захист колег по корту із Росії та Білорусі. Пікантності та скандальності цій позиції серба додав його батько.Батько Джоковича взагалі зганьбився після перемоги свого сина на Australian Open. Чоловік відсвяткував тріумф свого сина у компаніїросійських уболівальників, які мали національні прапори із зображенням диктатора Владіміра Путіна, а один із таких фанатів ще й був у футболці із забороненим символом "z".Срджан ще й виголошував "живели Руси". Після чого Срджан почав шукати виправдання своїй поведінці, яку рознесли вщент. До слова. Нещодавно Новак Джокович відвідав півфінал Ліги чемпіонів Мілан – Інтер. Поряд із сербом сидів український наставник Андрій Шевченко. Через що Шеву розкритикували українців, а також Роман Зозуля.