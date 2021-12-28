Как украинки завершают год

В топ-85 мирового рейтинга все осталось без изменений. Соответственно и первая ракетка Украины Элина Свитолина закрепилась на 15 месте, и именно с этой позиции начнет 2022-й год на турнире в Аделаиде. К слову, украинка уже готовится к первым стартам в новом сезоне и объявила состав тренерского штаба.

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Не изменили своих позиций в топ-100 и другие украинки Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Они и в дальнейшем занимают 50-е, 52-е и 99 места соответственно.

Леся Цуренко, в свою очередь, потеряла одну строчку и теперь стала 118-й. А Катарина Завацкая, несмотря на уже длительное отсутствие на кортах в связи с травмой, поднялась с 187-го на 186 место.

Лидер в рейтинге WTA-австралийка Эшли Барти. В первой тройке также Арина Соболенко из Беларуси и испанка Гарбинье Мугуруса.



Украинки в рейтинге WTA / Скриншот