Символічна форма від киян

Усі комплекти форм символізують у собі певну історію та єднання з фанатами та усією країною. Домашня форма виконана у традиційних біло-блакитних кольорах. На формі набитий прапор України, лого спортивного спонсора та лого Динамо.

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На звороті є напис ініціали київського клубу – FCDK. Також форму прикрашає діагональна смуга, яка розташована вздовж усієї футболки. Вона символізує момент із історії Динамо. Саме у формі із синьою смугою гравці київського клубу здобули свій перший чемпіонський трофей СРСР у 1961 році.

На виїзних матчах футболісти Динамо зіграють у синій формі, а надихнули дизайнерів на таку форму вуличні графіті фанатів київського клубу.



Виїзна форма Динамо / Фото з сайту київського клубу

Третій резервний комплект ігрової форми виконаний у національних синьо-жовтих кольорах. Головний колір – жовтий. Вставки на рукавах, а горловина доповнена синьою смужкою. Ця форма показує єднання Динамо із українським народом.



Третій комплект форми Динамо / Фото з сайту київського клубу

Новий хвилястий дизайн також зроблений у комплектах форми для голкіперів Динамо, виконаних у чорному та зеленому кольорах, а третій комплект у жовтому.

Як Динамо розпочало новий сезон-2022/2023

Новий сезон в УПЛ Динамо розпочала жахливо. За три тури кияни здобули лише одну перемогу. Сталось це у матчі проти Львова, коли підопічні Мірчі Луческу вистраждали мінімальну звитягу та три очки.

Із кваліфікації Ліги чемпіонів кияни вилетіли та понизились у Лігу Європи. Груповий раунд Динамо розпочало з поразки від Фенербахче (2:1).

До слова. Вже 15 вересня Динамо прийматиме у 2-му турі групи Ліги Європи АЕК Ларнаку. Початок матчу о 22:00 за Києвом.