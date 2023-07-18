Динамо стильно презентовало три комплекта новой формы с элементами военных реалий в Украине
Источник:ФК Динамо
Киевское Динамо наконец-то презентовало новую игровую форму на сезон-2023/2024, которой так интриговало. Обошлось без существенных изменений.
Столичный клуб продолжит играть в форме New Balance. В презентации приняли участие многие игроки киевлян, а Николай Шапаренко и Денис Попов еще присутствовали на креативном видео от киевлян.
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Остались верные классике
Основные цвета игровой домашней и выездной формы остались неизменными и родными для "бело-синих", а третий комплект имеет яркую желтую окраску.
Домашний комплект киевлян / фейсбук Динамо
Выездной комплект киевлян / фейсбук Динамо
Также Динамо сделало видео, где изображается реальность сегодняшней Украины. На нем показывается воздушная тревога, во время которой фанатам приходится спускаться в бомбоубежище, но они не перестают следить за любимой командой.
Видео с презентацией формы
Свой первый официальный матч в новой форме Динамо сыграет уже 30 июля в первом туре УПЛ-2023/2024. Киевляне будут принимать Минай, начало матча в 17:00.