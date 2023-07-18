Столичний клуб продовжить грати у формі від New Balance. У презентації взяли участь багато гравців киян, а Микола Шапаренко та Денис Попов ще й були присутні на креативному відео від киян.

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Залишилися вірні класиці

Основні кольори ігрової домашньої та виїзної форми залишилися незмінними та є рідними для "біло-синіх", а третій комплект має яскраве жовте забарвлення.



Домашній комплект киян / фейсбук Динамо



Виїзний комплект киян / фейсбук Динамо

Зазначимо. Раніше стався скандал навколо технічного спонсора Динамо New Balance, який не припинив свою роботу в Росії, хоча компанія спростувала цю інформацію.

Також Динамо зробило відео, де зображуюється реальність сьогоденної України. На ньому показується повітряна тривога, під час якої фанатам доводиться спускатися у бомбосховище, але при цьому вони не перестають слідкувати за улюбленою командою.

Відео з презентацією форми

Свій перший офіційний матч у новій формі Динамо зіграє вже 30 липня у першому турі УПЛ-2023/2024. Кияни будуть приймати Минай, початок матчу о 17:00.