Ноттингем Форест контактирует с санкт-петербургским Зенитом по трансферу футболиста. "Лесники" заинтересованы в услугах защитника Вильмара Барриоса.

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Ноттингем Форест, представляющий Английскую Премьер-лигу – самый высокий дивизион "Туманного Альбиона", живет по правилу "моя хата с краю – ничего не знаю", поскольку коллектив смело готов работать с российским клубом и вливать деньги в войну против Украины. В частности, "лесники" активно интересуются футболистом санкт-петербургского Зенита колумбийцем Вильмаром Барриосом.

Более того, английский коллектив готов предложить спонсорам войны немалую сумму в размере 4 миллионов евро. Но Зенит оказался более наглым, чем казалось, поскольку желает получить за своего опорного полузащитника 15 миллионов евро.

Следует напомнить. Что по такому принципу как Ноттингем Форест живет и французский Страсбур с лондонским Челси. Дело в том, что "гонщики" готовы приобрести россиянина у московского Динамо, а впоследствии перепродать его в состояние "аристократов", с которыми они находятся "под одной крышей"

Но вот существуют ведущие клубы, которые "имеют голову на плечах", в частности, наблюдательный совет нидерландского Аякса блокирует трансфер игрока российского Краснодара по этическим причинам, а итальянский Сассуоло несколько недель назад продемонстрировал аналогичную позицию, отказавшись вести переговоры с московским Спартаком.

Выступления Вильмара Барриоса в России