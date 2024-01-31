Зинченко руками оформил победный ассист за Арсенал: результативное видео

Лондонский Арсенал одержал свою вторую победу подряд в АПЛ сезона-2023/2024. Во вторник, 30 января, "канониры" одолели на выезде Ноттингем.

Микель Артета доверил место Александру Зинченко в стартовом составе лондонских гостей. Украинец играл левого защитника, но регулярно смещался в центр поля. Первая часть игры несмотря на опасные моменты прошла без голов 0:0, сообщает 24 Канал.

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Своеобразный ассист украинца

Первого гола болельщикам пришлось ждать аж 65 минут. Голевая атака Арсенала началась с вброса из аута от Зинченко который увидел никаким не прикрытого Жезуса возле штрафной площадки хозяев. Габриэл получил передачу от украинца и пробил в ближний вратарский угол открыв счет во встрече 0:1.

Вот так Александр оформил ассист руками, но по всем правилам футбола.

Для Зинченко этот довольно эпический ассист стал вторым в футболке Арсенала в текущем сезоне-2023/2024 который украинец проводит не слишком убедительно.

Как Зинченко ассистировал за Жезуса: смотрите видео

После чего команды забили еще по одному голу, а Арсенал оформил победу со счетом 1:2. Александр ушел отдыхать только в компенсированное к поединку время. Вместо украинца на левый фланг защиты вышел поляк Якуб Кивер.