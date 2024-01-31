Украинец вышел в старте Арсенала и на 65-й минуте помог команде размочить нули на табло. Александр удачно бросил с аута на Габриэла Жезуса, который прошел голкиперский угол, открыв счет в матче 0:1, информирует 24 Канал.

К темеЗинченко ассистирует: Арсенал одержал вторую победу после возвращения украинца видео

Эмоции Зинченко после финального свистка зашкаливали

Через 7 минут "канониры" забили второй раз. Крутезная комбинационная игра лондонского клуба закончилась голом Букайо Сака 0:2. Почти под занавес матча хозяева поля отквитали один мяч благодаря удару Тайво Авонии. Однако, этот гол уже не повлиял на результат встречи.

Арсенал победил Ноттингем на поле соперника 1:2.

Зинченко сменили в компенсированное к матчу время. Вместо Александра на поле вышел поляк Якуб Кивер.

После поединка на футбольном поле вскипели эмоции у футболистов Арсенала. Зинченко что-то очень эмоционально рассказывал Бену Вайту. В соцсетях даже заговорили о физическом контакте обоих игроков после победного матча. Другим футболистам лондонского клуба нужно было вмешаться в конфликт между Александром и Беном. На скриншоте видно, как Деклан Райс держит украинского левого защитника, а кто-то из персонала Арсенала стоит между заведенными игроками.



Зинченко поспорил с Уайтом после матча / Кадр с видео

После чего Зинченко беседовал с главным тренером Арсенала Микелем Артетой, который остановил украинца, который направлялся в раздевалку гостей. Мужчины несколько секунд что-то эмоционально обсуждали. На видео видно, что украинец пытается что-то объяснить наставнику, не соглашаясь одновременно со словами коуча "канониров". Однако в финале разговора Зинченко кивнул головой и ушел.

Артета провел разговор с Зинченко после матча: смотрите видео

Во время послематчевой пресс-конференции Артета рассказал, что произошло с Зинченко и Вайтон после финального свистка. Оказалось, что футболисты линии защиты спорили по поводу эпизода с пропущенным голом от Ноттингема, в котором оба сыграли не слишком удачно.

Однако Микель заявил, что такие разговоры между футболистами ему нравятся. Ведь каждый из них хочет, чтобы команда сыграла как можно лучше, чтобы принести пользу Арсеналу.