Норвежская биатлонистка Тандревольд после обессиления в персьюте досрочно завершила Олимпиаду
Источник:NRK
Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд потеряла сознание после гонки преследования. На последнем круге биатлонистка претендовала на бронзовую медаль.
Тандревольд: Мое сердце разбито
Норвежка резко потеряла скорость на последнем круге. После финиша в гонке преследования она не смогла даже самостоятельно подняться. Биатлонистку вынесли на руках представители сборных Норвегии и Италии.
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Норвежская биатлонистка не сможет выступить в масс-старте и эстафете на Олимпиаде в Пекине. Об этом она сообщила на пресс-конференции.
По состоянию здоровья врачи не разрешают мне участвовать в следующих стартах на Олимпиаде. Конечно, мне жаль. Мое сердце разбито.
Вчера у меня был один из лучших гоночных дней. А потом он вдруг стал одним из худших,
– сказала Тандревольд.
Слова спортсменки подтвердил врач сборной Норвегии Ларс Кольсруд.
"Я принял это решение. Знаю, что это плохая новость для Ингрид, но иногда приходится идти на это, чтобы защитить спортсмена.
У Ингрид уже дважды возникали проблемы со здоровьем, и мы не хотим рисковать. Мы очень ее любим и хотим, чтобы в Норвегии она прошла хорошее обследование", – подчеркнул врач.
Как выступила Тандревольд на Олимпиаде в Пекине
- Норвежка выступила в трех личных гонках на Играх-2022.
- В "индивидуалке" она финишировала 8-й. В спринтерской гонке ей удалось улучшить свою позицию – 5-е место.
- Хороший стартовый номер в персьюте позволил ей бороться за высокие места. После выхода с последнего огневого рубежа биатлонистка претендовала на "бронзу". Однако вдруг биатлонистка начала терять секунды. В итоге она финишировала 14-й.
- По словам врача сборной Норвегии, обессиление произошло из-за влияния высоты.