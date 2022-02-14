Тандреволл: Моє серце розбите

Норвежка різко втратила швидкість на останньому колі. Після фінішу у гонці переслідування вона не змогла навіть самостійно піднятися. Біатлоністку винесли на руках представники збірних Норвегії та Італії.

До теми Норвезька біатлоністка знесилена впала після фінішу на Олімпіаді: з траси її винесли на руках

Норвезька біатлоністка не зможе виступити у мас-старті та естафеті на Олімпіаді у Пекіні. Про це вона повідомила на пресконференції.

За станом здоров'я лікарі не дозволяють мені брати участь у наступних стартах на Олімпіаді. Звісно, ​​мені шкода. Моє серце розбите.

Вчора в мене був один із найкращих гоночних днів. А потім він раптом став одним із найгірших,

– сказала Тандреволл.

Слова спортсменки підтвердив лікар збірної Норвегії Ларс Кольсруд.

"Я ухвалив це рішення. Знаю, що це погана новина для Інгрід, але іноді доводиться йти на це, щоб захистити спортсмена.

У Інгрід вже двічі виникали проблеми зі здоров'ям, і ми не хочемо ризикувати. Ми дуже її любимо і хочемо, щоб у Норвегії вона пройшла гарне обстеження", – наголосив лікар.

Як виступила Тандреволл на Олімпіаді у Пекіні