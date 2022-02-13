Фатальний фініш

Після останньої стрільби Тандреволл йшла на третій позиції. Відтак претендувала на бронзові нагороди на Олімпіаді-2022.

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Але у підсумку норвежка фінішувала лише 14-ю. Одразу після того, як вона перетнула фінішну лінію, спортсменка впала. До неї підбігли представники збірної Норвегії та Італії й на руках винесли з фінішної зони.



Тандреволл виносять на руках після фінішу / Фото NRK

Лікар збірної Норвегії Ларс Колсруд заявив, що Тандреволл перебувала у свідомості, коли їй надавали допомогу. А знесилення відбулося через вплив висоти.

В нього також уточнили інформацію, яка ситуація з її серцем. Адже в біатлоністки вже були проблеми. Він заявив, що її серцебиття в порядку.

Тріумф Норвегії

Варто відзначити, що в боротьбі за бронзову нагороду Тандреволл обійшла її співвітчизниця Тіріль Екгофф, яка і стала третьою. Саме після того, як Екгофф обійшла її, Тандреволл фактично перестала боротися на трасі, відзначають журналісти.

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Перемогу в гонці здобула ще одна норвежка Марте Олсбю Ройселанд. Другої фінішу дісталася Ганна Еберг зі Швеції.