Норвежцы не оставляют шансов: Пидручный неудачно пробежал масс-старт в Ленцерхайде

В швейцарском Ленцерхайде третий этап Кубка мира по биатлону завершился мужским масс-стартом. Единственный представитель Украины Дмитрий Пидручный финишировал 26-м.

17 декабря в швейцарском Ленцерхайде мужской гонкой с массовым стартом завершилась программа третьего этапа Кубка мира по биатлону. В гонке приняли участие 30 лучших биатлонистов мира, пишет 24 Канал.

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Вторую гонку подряд все медали выиграли норвежцы

Единственный представитель Украины в масс-старте Дмитрий Пидручный допустил в сумме три промаха и финишировал 26-м. Капитан сборной Украины проиграл призерам почти три минуты.

Весь пьедестал почета заняли норвежские биатлонисты, которые вторую гонку не оставляют соперникам шансов. Братья Бё вместе поднялись на пьедестал почета: Иоханнес на первую ступеньку, а Тарьей на третью. Серебряным призером стал Иоханнес Дале-Шевдаль.

Йоханнес-Тингнес Бё не закрыл на огневых рубежах сразу две мишени, в отличие от других двух призеров, однако на дистанции он показал значительно более высокую скорость ходом.

Результат мужского масс-старта в Ленцерхайде

1. Йоханнес-Тингнес Бё (1+0+1+0) 35:00,1

2. Йоханнес Дале-Шевдаль (0+0+0+1) +14,6

3. Тарьей Бё (0+0+0+1) +21,8

...

26. Дмитрий Пидручный (1+0+1+1) +2:57,5.

Эта гонка стала последней на Кубке мира в 2023 году. Следующий четвертый этап пройдет в немецком Оберхофе с 4 по 7 января 2024 года.