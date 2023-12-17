Норвежцы не оставляют шансов: Пидручный неудачно пробежал масс-старт в Ленцерхайде
В швейцарском Ленцерхайде третий этап Кубка мира по биатлону завершился мужским масс-стартом. Единственный представитель Украины Дмитрий Пидручный финишировал 26-м.
17 декабря в швейцарском Ленцерхайде мужской гонкой с массовым стартом завершилась программа третьего этапа Кубка мира по биатлону. В гонке приняли участие 30 лучших биатлонистов мира, пишет 24 Канал.
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Вторую гонку подряд все медали выиграли норвежцы
Единственный представитель Украины в масс-старте Дмитрий Пидручный допустил в сумме три промаха и финишировал 26-м. Капитан сборной Украины проиграл призерам почти три минуты.
Весь пьедестал почета заняли норвежские биатлонисты, которые вторую гонку не оставляют соперникам шансов. Братья Бё вместе поднялись на пьедестал почета: Иоханнес на первую ступеньку, а Тарьей на третью. Серебряным призером стал Иоханнес Дале-Шевдаль.
Результат мужского масс-старта в Ленцерхайде
1. Йоханнес-Тингнес Бё (1+0+1+0) 35:00,1
2. Йоханнес Дале-Шевдаль (0+0+0+1) +14,6
3. Тарьей Бё (0+0+0+1) +21,8
...
26. Дмитрий Пидручный (1+0+1+1) +2:57,5.