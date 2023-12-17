17 грудня у швейцарському Ленцергайде чоловічою гонкою з масовим стартом завершилася програма третього етапу Кубка світу з біатлону. У гонці взяли участь 30 найкращих біатлоністів світу, пише 24 Канал.
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Другу гонку поспіль всі медалі виграли норвежці
Єдиний представник України у масстарті Дмитро Підручний зробив у сумі три промахи та фінішував 26-м. Капітан збірної України програв призерам майже три хвилини.
Весь п'єдестал пошани зайняли норвезькі біатлоністи, які другу гонку поспіль не залишають суперникам шансів. Брати Бьо разом піднялися на п'єдестал пошани: Йоганнес на першу сходинку, а Тар'єй на третю. Срібним призером став Йоганнес Дале-Шевдаль.
Результат чоловічого масстарту в Ленцергайде
1. Йоганнес-Тінґнес Бьо (1+0+1+0) 35:00,1
2. Йоганнес Дале-Шевдаль (0+0+0+1) +14,6
3. Тар'єй Бьо (0+0+0+1) +21,8
...
26. Дмитро Підручний (1+0+1+1) +2:57,5.