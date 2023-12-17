17 декабря в швейцарском Ленцерхайде гонкой с массовым стартом завершилась женская программа третьего этапа Кубка мира по биатлону. В гонке приняли участие 30 лучших биатлонисток мира, включая четырех украинок, пишет 24 Канал.

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Четыре украинки выступили в гонке сильнейших

Лучшей в составе сборной Украины стала Юлия Джима, которая с тремя промахами в пассиве финишировала 19-й. Для неё это второй лучший личный результат в этом сезоне.

Ирина Петренко не закрыла только две мишени, однако была медленнее Джимы на лыжне и заняла 22 место. А Кристина Дмитренко, для которой этот масс-старт стал дебютным на Кубке мира, после четырех кругов штрафа закрыла топ-25.

Не может занести выступление в свой актив Анастасия Меркушина, которой пришлось сразу шесть раз забегать на штрафной круг. Как следствие, лишь 29 место.

Вторую подряд победу на Кубке мира одержала француженка Жустин Бреза-Буше. Вместе с ней поднялись на пьедестал почета шведские сестры Эберг – Эльвира и Ханна.

Итор женского масс-старта в Ленцерхайде

1. Жустин Бреза-Буше (0+0+0+0) 36:04,6

2. Эльвира Карин Эберг (1+1+0+0) +5,5

3. Ханна Эберг (1+1+0+0) +10,6

...

19. Юлия Джима (0+1+1+1) +2:07,5

22. Ирина Петренко (0+0+1+1) +2:25,9

25. Кристина Дмитренко (0+0+2+2) +3:23,7

29. Анастасия Меркушина (1+1+3+1) +4:29,0

Важно. Завершит этап в Ленцерхайде и 2023 биатлонный год в целом мужская гонка с массовым стартом, которая также состоится 17 декабря. Начало запланировано на 15:45 по Киеву.