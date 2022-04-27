Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия поддержали отстранение россиян от Уимблдона
Источник:Norges Tennisforbund
Уимблдон официально отстранил представителей России и Белоруссии от турнира. Мировые теннисные организации подвергли критике организаторов турнира за соответствующее решение.
Норвежская теннисная федерация поддержала решение Уимблдона
В то же время многие европейские страны поддержали отстранение россиян и белорусов от Уимблдона.
К стати ATP и WTA считают несправедливым отстранение россиян и белорусов от Уимблдона
Норвежская теннисная федерация опубликовала заявление, под которым подписались федерации Финляндии, Швеции и Исландии.
Всеанглийский теннисный клуб принял смелое решение не допустить всех российских и белорусских игроков на Уимблдон и крупные травяные турниры в Великобритании. Норвежская теннисная федерация поддерживает это решение и надеется, что ATP, WTA и ITF отреагируют так же,
– говорится в заявлении.
Там также подчеркнули, что санкции против России даже нельзя сравнивать с тем, что переживает украинский народ.
"Санкции против спортсменов – непростое решение. Несмотря на это, последствия нельзя сравнивать с тем, из-за чего каждый день проходят люди в Украине. Жесткие меры необходимо предпринимать, чтобы остановить эту бессодержательную войну.
В эти исключительные времена теннис должен делать все, чтобы стоять на стороне народа Украины против вражды со стороны России и Белоруссии", – добавили в обращении.
- Уимблдон – первый крупный турнир по теннису, запретивший россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В этом году соревнования пройдут без них.
- В ATP и WTA заявили, что отстранение россиян и белорусов от турнира – это несправедливость. Руководитель Женской теннисной ассоциации пригрозил турниру серьезным решением.