В Европе на днях проходят квалификационные матчи на Евро-2024. В воскресенье, 15 октября, центральной встречей станет бой между Норвегией и Испанией, пишет 24 канал. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Испанцы в шаге от Евро

Для скандинавов эта игра является последним шансом напрямую выйти на чемпионат Европы. Команда Столе Сольбаккена занимает третье место в группе А, имея на два балла меньше испанцев и на пять – шотландцев. Только победа устроит Норвегию в этой игре.

В случае ничьей скандинавы еще сохранят теоретические шансы на второе место, но только при условии, что испанцы в последних двух турах не возьмут ни балла в играх с Грузией и Кипром. Победа точно выведет Испанию на Евро.

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Букмекеры верят в выездную победу "фурии рохи". Коэффициент на успех команды Луиса де ла Фуэнте составляет 2,03, в то время как на норвежцев – 3,85. Ничья же оценивается в 3,65.

При этом матч не ожидается слишком результативным. На тотал больше 2,5 можно поставить за 2,03, тогда как на ТМ - за 1,88. При этом букмекеры полагают, что Эрлинг Холанд сможет забить Испанию (2,60).

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Польза для Украины

Этот матч может помочь Украине стать на шаг поближе к стыковым матчам (в случае провала в прямой квалификации). Напомним, что подопечные Реброва смогут сыграть в плей-офф, если две из следующих пяти команд отберутся на Евро.

Израиль

Босния и Герцеговина

Шотландия

Сербия

Финляндия

Именно Шотландия лидирует в группе с Испанией и Норвегией. Если скандинавы не смогут обыграть "фурию роха", то британская команда станет для нее недостижимой и обеспечит себе выход на Евро, который так необходим и Украине.