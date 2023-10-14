У Європі цими днями проходять кваліфікаційні матчі на Євро-2024. У неділю, 15 жовтня, центральною зустріччю стане бій між Норвегією та Іспанією, пише 24 канал. Початок – о 21:45 за київським часом.

До теми Ще ближче до Євро-2024: Україна на класі переграла Північну Македонію – відео голів

Іспанці за крок від Євро

Для скандинавів ця гра є останнім шансом, щоб напряму вийти на чемпіонат Європи. Команда Столе Сольбаккена посідає третє місце в групі А, маючи на два бали менше за іспанців та на п'ять – за шотландців. Лише перемога влаштує Норвегію у цій грі.

В разі нічиєї скандинави ще збережуть теоретичні шанси на другу сходинку, але лише за умови, що іспанці в останніх двох турах не візьмуть ані балу в іграх з Грузією та Кіпром. Перемога ж точно виведе Іспанію на Євро.

Прогноз Favbet

Букмекери вірять у виїзну перемогу "фурії рохи". Коефіцієнт на успіх команди Луїса де ла Фуенте становить 2,03, тоді як на норвежців – 3,85. Нічия ж оцінюється у 3,65.

При цьому матч не очікується дуже результативним. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 2,03, тоді як на ТМ – за 1,88. При цьому букмекери вважають, що Ерлінг Голанд зможе забити Іспанії (2,60).

Читайте також Відбір на Євро-2024: календар матчів та турнірна таблиця

Користь для України

Цей матч може допомогти Україні стати на крок ближче до стикових матчів (в разі провалу у прямій кваліфікації). Нагадаємо, що підопічні Реброва зможуть зіграти у плей-офф, якщо дві з наступних п'ятьох команд відберуться на Євро напряму:

Ізраїль

Боснія і Герцеговина

Шотландія

Сербія

Фінляндія

Саме Шотландія лідирує у групі з Іспанією та Норвегією. Якщо скандинави не зможуть обіграти "фурію роху", то британська команда стане для неї недосяжною та забезпечить собі вихід на Євро, який так необхідний і Україні.