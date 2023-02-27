Норвегия присоединилась к бойкоту ЧМ по боксу из-за участия россиян и белорусов

Международная боксерская организация (IBA) пошла наперекор здравому смыслу и допустила российских и белорусских спортсменов к ЧМ. Ответ стран цивилизованного мира не заставил себя ждать.

Очередной страной, присоединившейся к бойкоту турниров IBA, стала Норвегия. Боксерская ассоциация скандинавской страны решительно осудила решение IBA разрешить россиянам и белорусам выступать на чемпионате мира под национальным флагом.

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Норвегия подтвердила поддержку Украины

Соответствующее заявление было обнародовано на официальной странице ассоциации в Facebook.

"Это решение касается всех наших боксеров, клубов, судей и официальных лиц.

В ближайшее время на практике это означает, что мы не будем участвовать ни в будущем ЧМ в Индии и Узбекистане, ни в конгрессе IBA в Армении.

Мы в Норвежской боксерской ассоциации вместе с Олимпийским и Паралимпийским комитетами Северной Европы и спортивными федерациями пользуемся этой возможностью, чтобы еще раз подтвердить нашу несгибаемую поддержку украинского народа и его требования мира", – говорится в сообщении Норвежской боксерской ассоциации.