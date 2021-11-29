В Норвегии вратарь симулировал травму и получил удаление для одноклубника: видео инцидента
Источник:24 канал
Футболисты часто симулируют травмы, чтобы выпросить наказание для соперника. Вратарь норвежского Викинга Патрик Гуннарссон пошел дальше и сымитировал травму после конфликта с одноклубником Давидом Брекалом.
Не разобрались между собой
В матче против Кристиансунна (2:3) футболисты о чем-то громко спорили, а затем Брекало дважды толкнул вратаря в грудь. После второго раза тот рухнул на газон, хватаясь за лицо.
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Другие игроки Викинга погасили схватку, а затем рефери выписал Брекало красную карточку. Теперь Брекало придется пропустить следующий матч чемпионата Норвегии.
Видео инцидента
После игры футболист извинился перед одноклубниками и болельщиками, а затем он помирился с Гуннарссоном.
"Я допустил ошибку. Хочу извиниться перед товарищами по команде, тренерами, клубом и всеми болельщиками. Я должен получить из этого урок", – сказал после встречи Брекало.