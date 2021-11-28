Актерская игра, которую не оценил арбитр

Финал турнира завершился победой Палмейраса со счётом 2:1. Победу принесли голы Рафаэля Вейга и Дейверсона Брума. В составе гостей единственным результативным ударом отличился Габриэль Барбоза.

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Победное взятие ворот было оформлено на 95-й минуте. Как раз Брум стал лучшим игроком решающего поединка.

Однако футболист отличился не только игрой, но и актерской игрой. В конце овертайма судья похлопал по спине Дейверсона. Тот почувствовав прикосновение к себе упал на газон. Игрок держался за спину и корчился от боли – симуляция года.

Такими действиями Брум решил потянуть время матча в пользу своей команды, которая вела в счете.

К слову. Для 30-летнего нападающего Брума это взятие ворот соперника стало 5-м в 31-м матче этого сезона.

Палмейрас третий раз победил в Кубке Либертадорес. Отметим. что в составе победителей играет экс-нападающий Шахтера Луис Адриано, но в финале он не появился на поле, просидев весь матч на скамейке запасных.

Видео момента симуляции