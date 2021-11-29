Не розібралися між собою

У матчі проти Крістіансунну (2:3) футболісти про щось голосно сперечалися, а потім Брекало двічі штовхнув воротаря в груди. Після другого разу той звалився на газон, хапаючись за обличчя.

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Інші гравці Вікінга погасили сутичку, а потім рефері виписав Брекало червону картку. Тепер Брекало доведеться пропустити наступний матч чемпіонату Норвегії.

Відео інциденту

Після гри футболіст вибачився перед одноклубниками та вболівальниками, а потім він помирився із Гуннарссоном.

"Я припустився помилки. Хочу вибачитися перед товаришами по команді, тренерами, клубом і всіма вболівальниками. Я повинен з цього урок", – сказав після зустрічі Брекало.